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Delfín apareció sin vida en playa de Gañango en Puerto Cabello

By Danny Valdiviezo
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Delfín apareció sin vida en playa Gañango en Puerto Cabello
Foto: Inparques Carabobo.-

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Danny Valdiviezo
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Ayer viernes 8 de mayo de 2026 cerca de las 8:30 de la mañana un delfín apareció sin vida en playa Gañango en Puerto Cabello. Los pescadores del lugar dieron el aviso a Inparques Carabobo, al sitio se presentaron funcionarios del Minec como de la Oficina Municipal de Protección Animal.

La especie quedó identificada como un delfín nariz de botella. El equipo técnico de Inparques Carabobo junto al Cuerpo Civil de Guardaparques, atendieron el avistamiento del ejemplar marino varado en el Sector Gañango.

El reporte fue iniciado por la comunidad pesquera, los pescadores notificaron que el hallazgo inicial se dio en la zona de «La Piscina» (detrás de la licoreria). Y habitantes del sector lo trasladaron hasta el embarcadero, donde reportaron el caso a las autoridades.

Delfín apareció sin vida en playa Gañango en Puerto Cabello
Fotos: Inparques Carabobo.

Delfín apareció sin vida en playa Gañango en Puerto Cabello

Este presentó laceraciones leves además de una herida de forma circular en la aleta pectoral. Presencia de fluido hemático en cavidad ocular izquierda. Indicó el boletín de Inparques Carabobo.

Guardaparques además de Guardacostas de la GNB, realizaron la movilización del cuerpo hacia la zona de disposición por parte del personal de Diversidad Biológica del Minec. Inhumación: Realizada con éxito en el sector Mar Azul.

En el lugar estuvieron 6 Guardaparques y 3 técnicos de Inparques y comisiones de MINEC, Insopesca y Protección Animal.

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