Lo más vistoRegionesCarabobo

Gobernador Lacava dio a conocer la confiscación de una granja de minería en Carabobo (VIDEO)

By Danny Valdiviezo
0
168
granja de minería

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

El Gobernador Rafael Lacava dio a conocer sobre la confiscación de una pequeña granja de minería en Carabobo.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Rafael Lacava (@lacava10oficial)

Granja de minería en Carabobo

“Hoy nos pasaron esta información por el teléfono de denuncias y cuando fuimos conseguimos q había una pequeña granja de minería. Y por supuesto pasamos a denunciar ante la fiscalía el hallazgo y apagarlas y confiscarlas de manera inmediata”, dijo el mandatario.
“Sigan denunciando q lo q vayamos consiguiendo lo voy poniendo por esta vía. Tenemos q pagar hasta la última máquina q este minando en el territorio. Aquí nadie se rinde. Que viva Carabobo”, indicó.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Gobernador Lacava anunció importantes investigaciones para combatir granjas de minería de criptomonedas en Carabobo

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceInstagram de Rafael Lacava
Artículo anterior
Delfín apareció sin vida en playa de Gañango en Puerto Cabello
Artículo siguiente
Celta de Vigo sorprendió al Atlético de Madrid en la Liga de España
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes