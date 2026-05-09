El Gobernador Rafael Lacava dio a conocer sobre la confiscación de una pequeña granja de minería en Carabobo.
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Granja de minería en Carabobo
“Hoy nos pasaron esta información por el teléfono de denuncias y cuando fuimos conseguimos q había una pequeña granja de minería. Y por supuesto pasamos a denunciar ante la fiscalía el hallazgo y apagarlas y confiscarlas de manera inmediata”, dijo el mandatario.
“Sigan denunciando q lo q vayamos consiguiendo lo voy poniendo por esta vía. Tenemos q pagar hasta la última máquina q este minando en el territorio. Aquí nadie se rinde. Que viva Carabobo”, indicó.
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