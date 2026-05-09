Compartir

Un tanto de Borja Iglesias le dio una ventaja más allá del segundo tiempo, mientras que luego se dedicaron a la defensa. El Celta de Vigo sorprendió al Atlético de Madrid en la jornada de la Liga de España hoy sábado 9 de mayo de 2026.

Al minuto 62, Iglesias pudo anotar en la arquería del Atlético para luego terminar cerrándose en la defensa. De esa manera pudieron sacar tres puntos en el encuentro de hoy, el Atlético de Madrid terminó en cero goles.

Durante los 45 minutos iniciales los jugadores del Madrid trataron de llegar pero les resultaba difícil adentrase en terreno contrario. Como armar jugadas ante los del Celta, quienes desarrollaron un juego de temple.

Celta de Vigo sorprendió al Atlético de Madrid, Sevilla ganó

El equipo del Sevilla pudo llevarse tres puntos en un duro encuentro ante el Espanyol. Andrés Castrín pudo igualar al minuto 62. El inglés Thrys Dolan había colocado al Espayol adelante con un tanto al 56. El segundo del Sevilla lo marcó el nigeriano Akor Adams en el 91.

Mientras que el encuentro entre el Elche y el Alavés quedó en un empate a un tanto por lado. Toni Martínez había adelantado en la pizarra al Alavés desde el punto de penas máximas al minuto 51. Y Álvaro Rodríguez igualó al minuto 72.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas