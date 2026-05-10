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Desde el pasado jueves comenzó el envío de la primera bonificación del mes. Se pudo conocer que la asignación del Bono Único Familiar va a personas que no lo recibían anteriormente.

Dicho beneficio que está llegando desde la plataforma Patria tiene un monto de 7.395 bolívares. Este era asignado a los jefes de hogares y familias vulnerables. Desde ayer se pudo conocer que la página de Patria ha tenido alto tráfico.

Asignación del Bono Único Familiar

Recordemos que el Bono único se viene dando desde abril del año pasado y este había sustituido a otros bonos. Como 100% escolaridad, además del Bono José Gregorio Hernández y Lactancia Materna.

Recuerda que el Sistema Patria, envía los bonos personalizados. La persona recibirá un mensaje con su terminal de la cédula de identidad, el cual le indicará que debe aceptar el bono y transferirlo al monedero de su cuenta.

Bono Responsabilidad Profesional por 53.570 bolívares

Hace minutos comenzó la entrega del Bono Responsabilidad Profesional a los sectores estratégicos como Salud, Eduicación, Seguridad y Energía.

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