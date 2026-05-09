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El Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, anunció que se están realizando importantes avances para combatir las granjas de minería de criptomonedas frente a la situación que enfrenta el Sistema Eléctrico.

En una rueda de prensa celebrada en el Salón Bolívar-Chávez del Capitolio de Valencia, el mandatario regional señaló que la operatividad de estas granjas mineras consumen un alto nivel de energía que termina sobrepasando la capacidad eléctrica del sistema que deriva en diversos apagones que afectan el buen vivir de la población.

“Nuestro sistema eléctrico ha reportado picos históricos de demanda, creando inconvenientes por las situaciones que todos ya sabemos, cómo ha sido la imposibilidad de comprar repuestos producto de las sanciones y el incremento de las temperaturas que aumentan la demanda de megavatios, pero también está la existencia de máquinas mineras de criptomonedas, las cuales consumen altos niveles de energía y que sumado a todo lo anterior colapsan la red eléctrica, es por eso que hemos trabajado con todos los organismos de seguridad para combatir esta problemática, especialmente en los circuitos prioritarios, que es donde se encuentran sitios estratégicos como hospitales”, expresó.

Asimismo, destacó el esfuerzo conjunto de todas las instituciones gubernamentales para la detención de aquellas personas que ejecuten esta práctica considerada como delito penal que afecta la red eléctrica en la entidad, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Presidente Nicolás Maduro y ejecutados por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez.

“Yo se los digo a todos aquellos que andan metidos en estos, nosotros vamos a ir con todo el peso de la ley, ya se ha puesto el número de contacto 0416-728-02-86 para realizar denuncias sobre estas prácticas donde se va a entregar una recompensa, sepan que aquí en Carabobo no vamos a permitir que se colapse nuestro sistema eléctrico”, comentó.

Plan Cayapa y administración de cargas

La máxima autoridad regional también explicó que tras la activación del Plan Cayapa en la entidad, se han atendido 548 fallas en tiempo real de la mano con las autoridades de los 14 municipios de la entidad.

“En tan solo tres semanas desde que se activó este plan, hemos dado respuesta inmediata a nuestro pueblo al momento de presentar una irregularidad, porque tanto mi persona como Gobernador y los 14 Alcaldes de Carabobo tenemos la obligación de dar soluciones a la gente, y seguimos trabajando para que este servicio sea más eficiente”, agregó.

De igual forma, informó que se han realizado labores de limpieza en más de 250 kilómetros de árboles que afectaban los tendidos eléctricos, para así evitar cualquier inconveniente causado por algún fenómeno externo.

A su vez, indicó que actualmente se está llevando a cabo un plan de administración de cargas en toda la red eléctrica regional para así gestionar la capacidad del sistema, por lo que esperan llegar a acuerdos con sectores comerciales para encontrar un balance que no afecte en su totalidad la producción regional.

“Para nosotros siempre va a ser positivo que nuestra actividad comercial crezca, eso es una buena señal, pero debido a la coyuntura que actualmente estamos viviendo, debemos tomar medidas drásticas pero totalmente necesarias, ya que ante este incremento atípico de consumo, se ha decidido aplicar en todo el país un plan de administración de cargas, que si no se hace podemos colapsar el sistema, es por eso que también las empresas deben comprender la situación que estamos atravesando, esperamos llegar a acuerdos positivos en beneficio de nuestra gente y nuestra economía”, dijo.

Lacava también hizo un llamado de conciencia a la colectividad a realizar un consumo eficiente de electricidad que permita una demanda eléctrica moderada y así evitar sobrecargar los circuitos.

Esta actividad también contó con la presencia de diversas autoridades regionales, como el Gerente Territorial de Corpoelec en Carabobo, Rudy González, el Secretario General de Gobierno y Secretario de Seguridad Ciudadana, Defensa, Integridad Territorial y Paz, Jesús París Lara, la Alcaldesa del municipio Valencia, Dina Castillo, entre otros.

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