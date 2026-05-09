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La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó una videoconferencia de alto nivel con los gobernadores de las diversas entidades federales.

El propósito central del encuentro fue la evaluación exhaustiva de la operatividad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y la supervisión de las labores de mantenimiento que se ejecutan en todo el territorio.

Esta jornada de trabajo se produce en un contexto crítico de alta demanda energética, donde el Ejecutivo Nacional busca garantizar la continuidad del servicio frente a factores climáticos y operativos. Durante la reunión, se revisaron los avances en el mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas generadoras, así como el despliegue técnico de las cuadrillas de Corpoelec, quienes mantienen labores de monitoreo constante.

Tres pilares para la estabilidad del servicio

Para asegurar que el sistema pueda responder eficientemente a las necesidades de la población, el Gobierno Bolivariano ha estructurado su estrategia sobre tres ejes fundamentales:

Mantenimiento integral: Enfoque en la recuperación de la capacidad de generación y distribución. Protección del SEN: Implementación de protocolos de seguridad para resguardar las instalaciones estratégicas. Atención ciudadana: Respuesta inmediata a las incidencias reportadas por las comunidades.

Es fundamental destacar que estas acciones dan continuidad al Plan Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica Consciente, activado el pasado mes de marzo. Dicha medida, que se extendió por 45 días, fue clave para mitigar riesgos durante el periodo de temperaturas más elevadas y preparar al sistema para los desafíos actuales.

Desafío ante la demanda histórica

El pasado jueves 7 de mayo de 2026, Venezuela registró un hito en su consumo energético al alcanzar una demanda máxima de 15.579 megavatios (MW). Esta cifra representa el nivel más alto reportado en los últimos nueve años, un fenómeno atribuido principalmente al uso intensivo de sistemas de refrigeración debido al calor extremo, junto al repunte de la actividad comercial e industrial en el país.

Ante este escenario, el ministro para la Energía Eléctrica, Rolando Alcaldía, y el presidente de Corpoelec, José Luis Betancourt González, presentes en la reunión, confirmaron el despliegue de equipos especiales para realizar maniobras de estabilización y evitar sobrecargas que comprometan el suministro.

Finalmente, el Gobierno Nacional reiteró que, pese a las limitaciones impuestas por las sanciones unilaterales y el bloqueo financiero —que dificultan la adquisición de repuestos e insumos esenciales—, la estatal eléctrica mantiene su compromiso de avanzar hacia la recuperación plena del sistema, priorizando la mejora sustancial en la calidad de vida de todos los venezolanos.

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