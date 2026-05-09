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¿Eres adicto al celular? Cinco hábitos clave para superar la dependencia digital

By Redacción Carabobo
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En la era de la hiperconectividad, el smartphone se ha convertido en una extensión de nuestra mano. Sin embargo, lo que comenzó como una herramienta de productividad y comunicación, para muchos se ha transformado en una dependencia invisible.

Según especialistas en salud mental, el uso compulsivo de dispositivos móviles puede derivar en cuadros de ansiedad, insomnio y una notable falta de concentración.

La adicción al celular, a menudo relacionada con el fenómeno de la nomofobia (el miedo irracional a estar sin el teléfono), no se trata solo de cuántas horas pasamos frente a la pantalla, sino de la incapacidad de desconectar incluso en momentos de descanso o interacción social.

Hábitos para recuperar el control

Para revertir esta tendencia, psicólogos y expertos en bienestar digital sugieren adoptar hábitos progresivos que reentrenen nuestro cerebro para buscar gratificación fuera de las redes sociales y las notificaciones constantes:

  1. Establecer «Zonas Libres de Humo Digital»: Designar espacios de la casa, como el comedor o el dormitorio, donde el celular esté estrictamente prohibido. Comer sin pantallas mejora la digestión y la comunicación familiar, mientras que dormir lejos del dispositivo favorece la higiene del sueño.

  2. La regla de los primeros 30 minutos: Evita revisar el teléfono apenas despiertas. Este hábito inunda el cerebro de dopamina y cortisol de forma abrupta. Dedica la primera media hora del día a estirarte, meditar o desayunar conscientemente.

  3. Configuración de notificaciones críticas: Entra en los ajustes de tu móvil y desactiva todas las notificaciones que no sean de personas reales (llamadas o mensajes urgentes). Las alertas de redes sociales y juegos están diseñadas para interrumpir tu flujo de atención.

  4. Uso de la escala de grises: Los especialistas sugieren que poner la pantalla en blanco y negro reduce el atractivo visual del dispositivo, haciendo que aplicaciones como Instagram o TikTok pierdan su poder de retención sobre nuestra atención.

  5. Practicar el «Aburrimiento Creativo»: En lugar de sacar el celular cada vez que esperas en una fila o en el consultorio, permite que tu mente divague. Este tiempo «muerto» es esencial para la creatividad y el descanso cognitivo

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