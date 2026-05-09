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Este sábado 9 de mayo, la capital venezolana se viste de gala espiritual para celebrar la Fiesta Litúrgica de Santa Carmen Rendiles, la ilustre religiosa caraqueña y fundadora de la Congregación Siervas de Jesús.

Tras su reciente e histórica canonización en Roma el pasado mes de octubre —donde fue elevada a los altares junto al «Médico de los Pobres», el Dr. José Gregorio Hernández—, la devoción por la santa se ha multiplicado en cada rincón del país.

Para conmemorar su vida de entrega y santidad, se han organizado al menos cuatro celebraciones eucarísticas principales en puntos clave de la ciudad de Caracas, permitiendo que la feligresía participe activamente en esta jornada de fe.

Actos en la Parroquia Altagracia

La jornada central en el centro de Caracas iniciará a las 9:00 de la mañana. La Santa Misa será presidida por el Nuncio Apostólico en Venezuela, Monseñor Alberto Ortega, en la Casa Madre de la Congregación Siervas de Jesús. Este recinto, ubicado en la parroquia Altagracia (detrás del Ministerio de Educación), representa el corazón histórico de la obra de la Madre Carmen.

Encuentro en el Colegio Belén

Simultáneamente, el Colegio Belén, ubicado en la quinta transversal de Los Palos Grandes, se convertirá en el epicentro de la peregrinación, ya que allí reposan los restos de la Santa. Miles de devotos acuden diariamente a este lugar para dar acción de gracias por favores recibidos. El cronograma de misas en este recinto es el siguiente:

07:00 a.m.: Eucaristía de apertura para los madrugadores y la comunidad escolar.

10:00 a.m.: Segunda misa solemne de la mañana.

04:00 p.m.: Misa de clausura de la festividad, presidida por Monseñor Ubaldo Santana, Arzobispo Emérito de Maracaibo.

La figura de Carmen Rendiles continúa siendo un faro de esperanza para los venezolanos. Su ejemplo de superación física y entrega espiritual, ahora certificado por la Iglesia Universal, consolida este 9 de mayo como una fecha de júbilo nacional para la comunidad católica.

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