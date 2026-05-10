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Informó el comisario general del CICPC, Douglas Rico que quedó esclarecido el homicidio de William Echarry ocurrido en La Guaira. La pelea entre hermanos dejó un fallecido en el litoral central, el detenido quedó a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios de la Delegación Municipal La Guaira, realizaron la detención de Wilmer Leoner Echarry Figueroa (23), en el Barrio Aeropuerto, sector 3, parroquia Urimare; municipio Vargas, estado La Guaira.

Por causarle la muerte a su hermano, William David Echarry Figueroa (25), ocurrido el pasado 4 de mayo. Según las investigaciones de campo, se determinó que el día del suceso, William asistió a la vivienda familiar bajo los efectos de sustancias psicotrópicas.

Pelea entre hermanos dejó un fallecido en La Guaira

Allí sostuvo una fuerte discusión con Wilmer, quien le reclamó por el estado en el que se encontraba. El altercado escaló hasta que ambos desenfundaron armas blancas; en medio de la riña, el victimario le propinó una herida mortal.

Provocándole la muerte de manera inmediata. Siendo el victimario detenido y puesto a la orden del Ministerio Público.

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