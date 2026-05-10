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El primer Día de las Madres de Venezuela se celebró en Valencia, era el mes de mayo de 1921. La iniciativa la tuvo el Doctor Jesús María Arcay Smith quien decidió celebrar ese hermoso día para las madres en nuestra amada ciudad.

En el mundo empezó esta celebración en el año 1870, de la mano de Julia Ward Howe, aunque afirman que nació en la Antigua Grecia. Y luego se fue expandiendo en todo el mundo hasta que logró a oficializarse.

Este día fue el punto de partida para la celebración nacional, el Doctor Arcay trajo la idea y precisamente el Consejo Legislativo de Carabobo oficializó ese día. Desde allí todos los demás estados cada año comenzaron a celebrarlo cada segundo domingo del mes de mayo.

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Aquel impacto positivo fue tanto en el país, que tres años después en 1924 el Congreso Nacional conocido hoy como la Asamblea Nacional; consolidó la fecha como oficial en todo el país.

Es por ello que el mes de mayo se le conoce como el mes dedicado a las madres. Se celebra en honor a la figura materna, su amor, además de la devoción y el apoyo incondicional que brindan a sus hijos.

Primer Día de las Madres de Venezuela

Venezuela es un país de mujeres, de madres entregadas, las cuales son las primeras en enseñar a luchar a sus hijos. Es la primera mujer que te extienda su mano para guiarte en el mundo.

La primera en darte de comer, en enseñarte a hablar, a guiarte en el mundo. Decir madres es sinónimo de lucha, de entrega y devoción. Es la que te conoce, te forma y te educa para que salgas a batallar en la vida.

Es la que quiere siempre lo mejor para ti, para que triunfes, para que siempre tengas éxito en la vida. Ella te tuvo nueve meses en su vientre, formándote desde el primer día hasta que lleguen los dolores de parto.

Desde Noticias24Carabobo, deseamos salud primero que todo, amor, y les enviamos nuestras palabras de felicitaciones a todas las madres en este día… ¡Feliz Día de las Madres!

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