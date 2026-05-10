Compartir

La astrologa dio su opinión del brote que se ha presentado en un crucero, destaca que el mismo podría ser controlado. Además del hantavirus hubo un brote de nonavirus también en un crucero del Caribe.

Mhoni Vidente de los casos de hantavirus indicó que este pudiera ser el principio de algo más fuerte en los próximos años. Comentó que este virus el cual está relacionado con roedores no será una pandemia como la que vivió el mundo en 2020.

Dijo que ve algo más fuerte… “viene algo más fuerte para 2027”, destacó la vidente. “Esto viene siendo como un experimento (…) lo van a controlar, esconderlo para reactivarlo en el 2027 con otro tipo de virus que es 40% más letal y 70% más contagioso”, declaró.

Mhoni Vidente de los casos de hantavirus

Explicó Mhoni que el brote presentado generó alarma luego del fallecimiento de una persona de 72 años. Dicha persona había recorrido diez países en el crucero, luego de eso comenzaron a detectar los casos.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas