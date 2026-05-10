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Para millones de personas, la primera acción del día tras apagar la alarma es dirigirse a la cafetera. Sin embargo, lo que parece un combustible indispensable podría ser, en realidad, el responsable de que te sientas agotado pocas horas después.

Según expertos en cronobiología, la ciencia que estudia los ritmos biológicos, el secreto de una energía inagotable no está en cuánto café bebes, sino en cuándo lo haces.

Al despertar, nuestro cuerpo inicia un proceso natural de alerta liderado por el cortisol, a menudo llamado «la hormona del estrés». Esta sustancia alcanza su pico máximo entre 30 y 45 minutos después de levantarnos, funcionando como una cafeína interna que nos prepara para el día.

El conflicto entre la cafeína y el cortisol

Si consumimos café apenas abrimos los ojos, se produce un fenómeno de «interferencia». La cafeína eleva artificialmente los niveles de alerta cuando el cortisol ya está haciendo su trabajo. Esto no solo genera una tolerancia más rápida a la sustancia, sino que obliga al cuerpo a detener su producción natural de energía, creando una dependencia innecesaria.

Pero el verdadero problema ocurre a nivel molecular con la adenosina. Esta molécula se acumula en el cerebro durante el día y es la encargada de producir la sensación de sueño. Al dormir, el cerebro se «limpia» de adenosina. Si ingerimos cafeína demasiado pronto, bloqueamos los receptores de esta molécula antes de que el proceso de limpieza termine.

El resultado es el famoso «crash» o bajón de media tarde: una vez que el efecto del café desaparece, toda la adenosina acumulada golpea el sistema de golpe, dejándote exhausto a las 3:00 p.m.

La regla de los 90 minutos

La solución propuesta por especialistas es simple pero requiere disciplina: retrasar la primera taza de café entre 90 y 120 minutos después de despertar.

Al permitir que el cortisol complete su ciclo natural y que los niveles de adenosina se despejen completamente, la cafeína posterior actúa como un refuerzo genuino y no como un parche de emergencia. Este pequeño ajuste en la rutina no solo mejora la productividad, sino que regula el ciclo del sueño y reduce la ansiedad matutina, permitiendo que el cuerpo recupere su capacidad autogestionable de mantenerse alerta.

Adoptar este hábito podría ser la diferencia entre arrastrar los pies durante el día o mantener un enfoque nítido hasta la noche.

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