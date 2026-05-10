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El grano nacional sigue recuperando el terreno perdido, hace mucho tiempo era uno de los más buscados en el mundo. Ahora, gracias al impulso que hay por parte de los productores escalan a los primeros puestos en cuanto a calidad.

Y es que el café venezolano fue el protagonista en la prestigiosa feria Food & Hospitality Asia (FHA) 2026, celebrada en la República de Singapur. La delegación nacional logró cautivar a más de 80 mil visitantes y expertos del sector.

El evento reunió a 2.700 expositores de 115 naciones y el grano criollo demostró su potencial exportador, posicionándose estratégicamente en el mercado del Sudeste Asiático. Como uno de los mejores.

Café venezolano triunfa en la feria Food & Hospitality Asia 2026

La calidad, textura, sabor, entre otros ha hecho que el grano cosechado en Venezuela vuelva a ser buscado. Despertando el interés por los amantes del café en el mundo, quienes dan importancia a la producción nacional.

En la actualidad, mientras todo esto sucede los productores siguen cosechando granos de calidad en nuestro país. Dando a Venezuela nuevamente los pergaminos de la fama en cuanto a la historia de nuestro café.

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