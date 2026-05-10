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En la avenida Bolívar de la capital aragüeña cruce con Sánchez Carrero reportaron un hecho vial hoy domingo 10 de mayo de 2026. Una octogenaria falleció en Maracay tras quedar debajo de una camioneta de pasajeros.

La dama de 80 años quedó identificada como Concepción Chasoy Jacanamajoy murió tras tropezar con la isla y caer debajo del Encava color blanco. La unidad de Unión de Conductores Los Samanes se vio involucrada en el hecho.

Octogenaria falleció en Maracay

Enseguida las personas trataron de ayudar a la mujer que falleció de manera inmediata en el lugar. Al sitio llegaron funcionarios policiales como de tránsito terrestre que acordonaron el sitio del accidente.

El cadáver de la mujer fue llevado a la sede de medicina forense de Caña de Azúcar. El accidente fue uno de los más sonados como lamentados en la ciudad jardín, hoy domingo Día de Las Madres.

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