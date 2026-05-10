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Ministro del Trabajo prometió reformas salariales más profundas

By Danny Valdiviezo
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Reformas salariales más profundas

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Carlos Alexis Castillo, ministro del Trabajo fue entrevistado en el canal Venevisión hoy domingo 10 de mayo de 2026 en horas de la mañana. El tema del sueldo sigue en tendencia es por ello que Castillo hizo nuevos comentarios.

Castillo prometió reformas salariales más profundas en los próximos meses luego de los anuncios presidenciales hechos por Delcy Rodríguez el pasado 30 de abril. Es por ello que solicitó confianza a los trabajadores del país.

«Pedimos estamos pidiendo confianza a los trabajadores y trabajadoras a los efectos que entiendan que esta es una decisión absolutamente transitoria”; dijo Carlos Alexis Castillo en la entrevista.

Reformas salariales más profundas

Resaltó que el gobierno nacional va a medidas más profundas acerca del tema es por ello que se están estudiando todos los escenarios para lo que sería un nuevo salario. Recordemos que el salario se mantiene aun en 130 bolívares.

«Esta es una primera medida que tomamos ahora el 1 de mayo, pero ahora vamos a medidas más profundas, más estructurales con respecto al salario”; concluyó el ministro del Trabajo en la entrevista.

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SourceEntrevista Venevisión
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