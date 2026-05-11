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Tuvo un final feliz, ya que fue rescatado un rabipelado en Los Taladros en Valencia. Este estaba siendo acosado por una banda de gatos callejeros en esa zona de la ciudad. Lo cual lo buscaban, este quedó a salvo en un espacio en un balcón.

En la avenida Branger en Los Taladros, Miguel Seijas, habitante de la comunidad le dio un espacio al ver al animal en peligro. Mientras que los gatos estaban buscándolo, enseguida contactó a Protección Civil Carabobo.

La respuesta no tardó en llegar. Adán Abad, rescatista de la Organización Voluntaria B.R.A.M (adscrita a Protección Civil), se desplazó rápidamente en su bicicleta al sitio del reporte. Tras evaluar que el animal se encontraba en buenas condiciones, procedió a su traslado.

Rescatado rabipelado en Los Taladros en Valencia

El ejemplar fue llevado inicialmente a la sede de los Bomberos de Valencia en la avenida Branger. Se tiene previsto que este lunes sea trasladado al Acuario de Valencia, donde especialistas realizarán una evaluación veterinaria completa para determinar su posterior reinserción en un hábitat natural seguro.

Dato Importante: Las autoridades recordaron a la colectividad que el rabipelado es un marsupial (pariente de canguros y koalas) y no un roedor. Cumplen una función vital en el ecosistema y se recomienda siempre llamar a personal capacitado para su manejo.

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