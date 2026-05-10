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Reportaron volcamiento de un vehículo en la Autopista del Este

By Danny Valdiviezo
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volcamiento de un vehículo en la Autopista del Este
Foto: Invialca.

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Danny Valdiviezo
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A las 9:05 de la mañana de hoy domingo 10 de mayo de 2026 reportaron el volcamiento de un vehículo en la Autopista del Este. Invialca dio a conocer sobre el hecho vial ocurrido frente al parque Fernando Peñalver.

Destacó Invialca que se registró una colisión entre dos vehículos en el kilómetro 163 de la Autopista del Este, sentido San Blas. Tras el impacto, uno de los automóviles volcó hacia el lateral derecho sufriendo un conato de incendio.

volcamiento de un vehículo en la Autopista del Este
Fotos: Invialca.

Volcamiento de un vehículo en la Autopista del Este

El cual fue controlado de inmediato por nuestro equipo de Operaciones Viales. En el lugar, el personal paramédico de Invialca estabilizó a los lesionados, mientras las autoridades de tránsito procedieron con el levantamiento del siniestro.

Desde Noticias24Carabobo exhortamos a los conductores a transitar con responsabilidad. Además de hacerlo con prudencia en las vías del estado Carabobo como del país. Cumpliendo con las normativas oficiales del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre.

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SourceInvialca
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