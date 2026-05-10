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Desde muy temprano, Marcus Rashford se escapó en el marcador para adelantar a los catalanes. El Barcelona se llevó el Clásico de España al vencer al Real Madrid con pizarra de 2×0. Faltando algunas jornadas de la Liga Española, los catalanes se alzaron como el campeón. Con esta conquista, el equipo catalán alcanzó su título número 29 en la liga española.

Al minuto 9, Rasford anotó el tanto de la ventaja tempranera en la jornada de hoy domingo. El equipo blaugrana conquistaba irse adelante ante su más acérrimo rival. El Real Madrid buscaba la manera de llegar.

Barcelona se llevó el Clásico de España al vencer al Real Madrid

Pero la defensa y los cortes en la mitad del campo dejaba la creación de juego a un lado, mientras los catalanes buscaban ir por más en la pizarra. El medio tiempo fue a favor del Barcelona ya que Ferran Torres anotó en el 18.

Ya de allí a la defensa ante el Madrid, el juego en el segundo tiempo de ataque y marcaje por parte del Barcelona. Esperando el pitazo final que lo daban como el ganador de este clásico del mes de mayo.

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