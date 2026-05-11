Compartir

El Ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, realizó una visita institucional al estado Carabobo para fortalecer la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida y resaltar las diferentes manifestaciones artísticas que posee la región.

El titular de la cartera cultural, en compañía de la Primera Dama del estado Carabobo, Doctora Nancy de Lacava, realizó un recorrido por los espacios del Museo de la Cultura para apreciar la exposición “Portadores: Memorias de un Pueblo”, donde señaló que esta iniciativa visibiliza y enaltece las raíces de la identidad carabobeña.

«Estamos muy felices de visitar Carabobo para ver esta extraordinaria exposición y conocer a todos estos portadores, que muestran toda la memoria y la identidad no solo de Carabobo, sino de toda Venezuela”, expresó.

Carabobo se reafirma como epicentro cultural con la visita del ministro Raúl Cazal

Asimismo, destacó el trabajo que realizan las diferentes instituciones del estado en exaltar la esencia espiritual y ancestral de la identidad nacional y así transmitirla entrebgeneraciones, en cumplimiento con las directrices emanadas por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutadas por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

«Nuestro semillero nos dice a nosotros que hay un pueblo que sigue sembrando y que sigue trabajando para tener una patria digna, es por eso que estas actividades permite reconocer de dónde venimos y sentirnos orgullosos de esa herencia», comentó.

Palabras de Nancy de Lacava

Por su parte, la Primera Dama del estado Carabobo, Doctora Nancy de Lacava, informó que esta exposición ha tenido más de 7 mil 500 visitas desde su inauguración, lo que ha permitido visibilizar la identidad cultural de cada rincón del estado.

«Seguimos dando a conocer a todos estos cultores, quienes son gente maravillosa que ha venido de año en año llevando estas tradiciones tan importantes para nuestro pueblo, y que están más presentes que nunca», añadió.

A su vez, invitó a la población a visitar esta galería de miércoles a domingo de 3:00pm a 8:00pm en el Museo de la Cultura con entrada gratuita.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas