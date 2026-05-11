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Vinotinto femenina sub 17 selló el boleto al Mundial de Marruecos

By Danny Valdiviezo
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Vinotinto femenina sub 17

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Danny Valdiviezo
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Por todo lo alto, la selección Vinotinto femenina sub 17 selló el boleto al Mundial de Marruecos 2026. Venezuela superó por marcador de 1-0 a Colombia en el repechaje para poder ahora ir a la cita mundialista.

Andrea Suárez al minuto 24 pudo anotar el tanto que le dio a Venezuela la victoria en el encuentro. De esa manera pudieron terminar con la victoria y con el boleto al Mundial. Suárez se lució en la ofensiva y Venezuela a la defensiva de este encuentro.

Vinotinto femenina sub 17 selló el boleto al Mundial de Marruecos

Dayana Frías, directora técnica del equipo venezolano buscará ahora llegar lo más lejos posible en el Mundial. Las venezolanas mostraron una defensa sólida y un despliegue táctico impecable.

No es la primera vez que las muchachas vinotinto logran el boleto para esta cita. La primera vez lo hicieron en el Mundial de 2010, luego en Costa Rica 2014 y Jordania 2016.

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