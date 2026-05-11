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Por presunto hurto de 800 dólares quedó detenida una pareja

By Redacción Carabobo
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Pesquisas de la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra la Propiedad de la Delegación Municipal San Fernando: realizaron la aprehensión de Carmen Victoria Villarroel (45) y, José Alis Contreras González (48), en la parroquia San Fernando del estado Apure,

Por presunto hurto de 800 dólares quedó detenida la pareja. Se pudo conocer que los mencionados valiéndose de la confianza de la víctima, quien le permitía el acceso a su vivienda, sustrajeron la cantidad en mención.

Por presunto hurto de 800 dólares quedó detenida una pareja

El cual usaron en beneficio propio adquiriendo diversos electrodomésticos, que fueron colectados como evidencia al momento de su detención. Asimismo, se ubicó un vehículo tipo moto, usado como medio de comisión; quedando a la orden del Ministerio Público.

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SourceDouglas Rico/CICPC
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