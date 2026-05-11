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Hoy en día debes estar muy pendiente de los movimientos que hagas en ella. Puedes proteger tu cuenta bancaria activando la autenticación de dos factores (2FA). Usando contraseñas únicas, y monitoreando movimientos en tiempo real.

Nunca compartas claves ni códigos por teléfono o mensajes, desconfía de urgencias, y evita redes Wi-Fi públicas para banca. Usa autenticación de dos factores (2FA) o biométrica (huella/rostro) en la app del banco.

Activa alertas inmediatas: Configura notificaciones push o SMS para cada transacción, especialmente montos altos o compras internacionales.

Desconfía de llamadas/mensajes: Los bancos nunca solicitan claves, contraseñas, o códigos de verificación por teléfono, correo o SMS.

Proteger tu cuenta bancaria de estafas

Contraseñas inteligentes: Crea contraseñas largas y únicas para tu banco, sin usar fechas de nacimiento o nombres comunes, y cámbialas periódicamente.

Cuidado en redes públicas: Evita realizar transacciones bancarias utilizando redes Wi-Fi públicas en cafeterías o aeropuertos.

Usa funciones de seguridad de la app: Considera registrar tus dispositivos móviles de confianza y utilizar la opción de bloqueo temporal de tarjetas si la app lo permite.

Si sospechas que te han estafado: Comunícate inmediatamente con tu banco para bloquear tarjetas y cuentas. Cambia todas tus contraseñas de banca en línea desde un dispositivo seguro.

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