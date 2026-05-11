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Un fuerte hecho vial se registró en la Carretera Nacional El Tigre Puerto Ordaz en el kilómetro 74. En el accidente falleció un excomandante policial de Anzoátegui además de un oficial que lo acompañaba.

Este quedó identificado como César José Verenzuela Jiménez, este viajaba con José Luis Paiba cuando chocaron de frente contra una gandola de volqueta. La pick up Toyota Hilux se incendió de inmediato afectando también el vehículo de carga.

Excomandante policial de Anzoátegui falleció en choque

En la actualidad estaba como director de la PNB en el estado Bolívar, hasta ahora el accidente está en fase de investigaciones. Ya que chocaron de frente con la gandola, cuyo chófer quedó identificado como Manuel Arreaza de 52 años.

Al lugar se trasladaron cuerpos de seguridad de Anzoátegui como de Bolívar para atender la fuerte colisión. Verenzuela Jiménez, quien además era abogado de profesión, contaba con una destacada carrera en los cuerpos de seguridad.

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