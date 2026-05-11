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En un choque que se fue a entradas extras, los locales no pudieron contener la ventaja y terminaron cediendo ante los del literal. Marineros cerró con derrota ante Centauros con pizarra de 14×13. Choque disputado en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Aldrem Corredor puso adelante a Centauros en el mismo primer episodio con un cuadrangular con un hombre en circulación. En el tercero, Eduardo Escobar la sacó del estadio en solitario para el 3×0.

En la baja de ese mismo tramo Bryant Flete y Robert Pérez Jr. se encargaron de remolcar dos carreras para descontar en el electrónico, Flete pegó doble al derecho y Pérez dio sencillo.

La ofensiva local se desató en el quinto inning y lo comenzaron dos batazos de vuelta entera, uno de Robert Pérez Jr. que cayó en el estacionamiento ubicado en el bullpen del left field y que puso el juego 4×4.

Marineros cerró la semana con derrota ante Centauros

Posteriormente Alexfri Planez la puso a mitad de gradas por el jardinero izquierdo, Franyer Noria, Deivi Muñoz y Giovanny Rivero también contribuyeron en los remolques para el rally de 8 anotaciones que tuvo la novena de Carabobo.

Los litoralenses igualaron el choque a punta de cuadrangulares, Imanol Vargas la desapareció en par de oportunidades, una en el sexto y la otra en el séptimo, y Eduardo Escobar hizo lo propio en el octavo con un corredor en base para poner las cosas 11×11, ante los envíos de Cruz Noriega.

Luis Álvarez pegó hit hacia la pradera izquierda y bañó al defensa Deivi Muñoz para traer hasta el plato a Yorman Rodríguez. Edgardo Fermín entró como bateador emergente y pegó doble entre el central y el derecho para empatar el marcador a 12, Yoel Yanqui pisó la registradora. Romer Cuadrado dio hit al centro para que Elio Campos y Eduardo Escobar colocaran las cosas 14×12.

En el último suspiro, los filibusteros hicieron una más con sencillo de línea de Pérez Jr. al center field que hizo que Flete descontara una y colocar las cosas 14-13. Yoel Yanqui se ponchó sin abanicar con dos hombres en circulación para poner fin al juego. Norwith Gudiño (3-0) fue el ganador y Wander Guante (1-2) fue el derrotado.

Inicia la semana ante Líderes

Marineros cerró la semana con registro de 2-4 y afrontará la quinta semana con todos sus juegos en casa, comenzando el martes 12 de mayo ante Líderes de Miranda en condición de local por primera vez en la contienda.

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