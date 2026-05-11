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Entre el color verde además del intenso amarillo se han vuelto uno de los atractivos turísticos más grandes del país. Desde hace muchos años este se encuentra en pleno llano venezolano y ahora son muy famosos.

Los campos de girasoles en el estado Portuguesa, específicamente en Turén y Santa Rosalía, son un destacado atractivo agroturístico de Venezuela; que florece entre diciembre y febrero y son sin duda un lugar muy hermoso para conocerlo.

Este fenómeno, conocido como el «mar amarillo», ofrece paisajes espectaculares ideales para fotografías, recorridos guiados y turismo de naturaleza en el corazón de los llanos. Además de aprender de la producción del girasol.

Girasoles en Portuguesa, el verdadero atractivo turístico

Ubicación: Principalmente en Turén (la capital agrícola) y El Playón (Santa Rosalía).

Mejor época: La floración máxima ocurre entre mediados de diciembre y mediados de febrero.

Experiencia: Los visitantes pueden recorrer las siembras, aprender sobre el cultivo de girasol para aceite, y disfrutar de paradores turísticos, música y gastronomía local en la zona.

Recomendaciones: Se aconseja visitar durante el amanecer o el atardecer para evitar el fuerte sol del mediodía.

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