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El estado del tiempo hoy 11 de mayo nos indica que predominará la nubosidad fragmentada y zonas parcialmente nubladas en gran parte del territorio nacional; igualmente, se espera la presencia de nubosidad estratiforme, asociada a precipitaciones de intensidad variable, principalmente en áreas del sur del país

Venezuela amanece con nubosidad fragmentada y algunas zonas despejada gran parte de su extensión, asimismo, se observa mantos nubosos asociado a lluvias y lloviznas dispersas en áreas de *nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas y sur del Zulia*.

El estado del tiempo nos indica que se esperan altas temperaturas. Desde tempranas horas de la mañana habrá sol radiante en algunas zonas del país, entre ellos los estados Aragua, Carabobo como Miranda.

Según el reporte del INAMEH, indica nubosidad parcial y algunas zonas poco nubladas en buena parte del territorio nacional; igualmente, se resaltan mantos nubosos asociados a lluvias y chubascos, algunos con descargas eléctricas al *sur de nuestra Guayana Esequiba.

Estado del tiempo hoy 11 de mayo de 2026 según el INAMEH

Las altas temperaturas estarán entre 37 y 39 grados para hoy, en varias zonas, en un horario comprendido que va desde las nueve de la mañana y seis de la tarde. No se descartan lluvias en algunas zonas del país, específicamente en la región central.

En el estado Mérida, se esperan horas de la madrugada y en sus zonas montañosas un clima de ocho grados. Mientras se esperan temperaturas frescas en las zonas de montaña de la región andina y centro del país.

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