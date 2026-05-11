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¡Sabor!, Empieza la semana con un rico arroz frito chino

By Redacción Noticias24Carabobo
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Arroz frito chino
Foto: Recetas Gratis XYZ.

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Redacción Noticias24Carabobo
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Hay que empezar la semana con una buena receta para el almuerzo, la cual debe tener buen sabor, además de ser un plato que guste a todos. Un rico arroz frito chino debe ser la mejor receta para este día de la semana.

Arroz frito chino, ingredientes

2 tazas de arroz cocido (preferiblemente frío)

2 huevos

1 taza de mezcla de verduras (zanahorias, chícharos, maíz)

1/2 cebolla picada

2 dientes de ajo picados

2 cucharadas de salsa de soya

2 cucharadas de aceite (vegetal o de sésamo)

Sal y pimienta al gusto

Cebollines picados (opcional, para decorar)

Preparación:

Cocina el arroz con anticipación y déjalo enfriar. Pica todas las verduras y los ingredientes necesarios. En una sartén grande o wok, añade una cucharada de aceite y cocina los huevos revueltos. Rompe los huevos en la sartén y revuélvelos hasta que estén cocidos. Retira los huevos y resérvalos.

En la misma sartén, añade la otra cucharada de aceite. Agrega la cebolla y el ajo, y sofríe por unos minutos hasta que estén fragantes. Agrega la mezcla de verduras (zanahorias, chícharos, maíz) a la sartén. Saltea durante 3-4 minutos hasta que las verduras estén tiernas.

Añade el arroz cocido a la sartén y mezcla bien con las verduras. Usa una cuchara o espátula para romper los grumos de arroz y asegúrate de que todo esté bien combinado. Vierte la salsa de soya sobre el arroz y mezcla bien. Ajusta la cantidad de salsa de soya al gusto.

Devuelve los huevos revueltos a la sartén y mézclalos con el arroz y las verduras. Cocina por 2-3 minutos más, asegurándote de que todo esté bien combinado y caliente. Ajusta el sazón con sal y pimienta si es necesario. Decora con cebollines picados si lo deseas y sirve caliente.

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