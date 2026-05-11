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Las efemérides del 11 de mayo nos recuerdan que se cumplen 45 años del fallecimiento del músico Bob Marley. Fue un exponente del reggae e impulsor de su país Jamaica era amante de la libertad y el fútbol.

El emperador romano Constantino el Grande refunda la ciudad de Bizancio, llamándola Nueva Roma o Constantinopla, hoy Estambul, Turquía (330).

Se firma el Tratado de Antímano, con el objeto de poner fin al enfrentamiento de las fuerzas federalistas de Juan Crisóstomo Falcón y los azules de José Tadeo Monagas (1868). Sin embargo, este tratado no solventó el conflicto existente en los estados orientales.

Muere John Cadbury (1889) Chocolatero, empresario y filántropo británico, fundador de la empresa de chocolate Cadbury. La segunda marca de confitería más grande del mundo después de Mars. Curiosidades del Chocolate.

Nace Salvador Dalí (1904) Pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español. Un día como hoy nació Camilo José Cela (1916) Escritor español. Sigue siendo uno de los más famosos del mundo.

Efemérides del 11 de mayo

Muere Harry B. Burt (1926) Pastelero estadounidense, inventor del helado de palito, conocido como barra Good Humor y del camión de helado. No se imaginó Burt que su invento sigue siendo uno de los más explotados en el mundo.

Se funda la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas AMPAS (1927). En la fallida invasión de Cuba a Machurucuto son neutralizados los guerrilleros comunistas y espías cubanos por el Ejército y la Guardia Nacional de Venezuela (1967).

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