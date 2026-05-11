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Accidente de tránsito en la Autopista Valencia Puerto Cabello dejó cinco lesionados

By Redacción Noticias24Carabobo
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Accidente de tránsito en la Autopista Valencia Puerto Cabello
Foto: Instagram de Heberlizeth González.

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Un total de cinco lesionados dejó un accidente de tránsito en la Autopista Valencia Puerto Cabello. El hecho vial fue atendido por autoridades viales del estado Carabobo como también por el equipo de operaciones viales de Invialca.

El siniestro ocurrió hoy 11 de mayo de 2026 a las 7:00 de la mañana en el tramo de Trincheras, las personas estaba recibiendo atención prehospitalaria en el sitio. Entre las personas lesionadas hay un menor de edad.

Accidente de tránsito en la Autopista Valencia Puerto Cabello

El hecho generó leve retención vehicular en la zona y se suma a los ocurridos en el estado Carabobo.

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SourcePeriodista Heberlizeth González
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