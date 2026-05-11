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Un total de cinco lesionados dejó un accidente de tránsito en la Autopista Valencia Puerto Cabello. El hecho vial fue atendido por autoridades viales del estado Carabobo como también por el equipo de operaciones viales de Invialca.

El siniestro ocurrió hoy 11 de mayo de 2026 a las 7:00 de la mañana en el tramo de Trincheras, las personas estaba recibiendo atención prehospitalaria en el sitio. Entre las personas lesionadas hay un menor de edad.

Accidente de tránsito en la Autopista Valencia Puerto Cabello

El hecho generó leve retención vehicular en la zona y se suma a los ocurridos en el estado Carabobo.

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