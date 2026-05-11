Compartir

En la madrugada de hoy lunes 11 de mayo de 2026 reportaron un accidente en la avenida Pocaterra. Un hombre falleció en Guacara tras chocar su moto contra un poste de alumbrado público.

El hecho ocurrió a la 1:20 minutos de la madrugada, el fallecido quedó identificado como Rafael José Franco Nieves de 39 años de edad. Este murió de forma inmediata tras impactar contra el poste.

Franco conducía una motocicleta RK 200 color azul, las autoridades viales llegaron al lugar para atender la situación presentada. Al sitio llegaron funcionarios de Bomberos de Guacara, como de la PNB Tránsito.

Hombre falleció en Guacara tras chocar su moto contra poste

Las autoridades investigan las causas del fatal accidente ocurrido en la madrugada de hoy lunes. Desde Noticias24Carabobo exhortamos a los conductores a transitar con responsabilidad. Además de hacerlo con prudencia en las vías del estado Carabobo como del país. Cumpliendo con las normativas oficiales del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas