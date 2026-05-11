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Los Tigres de Detroit conquistaron una victoria ayer domingo 10 de mayo de 2026 con pizarra de 6×3 ante los Reales de Kansas City. El venezolano Enmanuel De Jesús mantuvo en cero a la ofensiva de Kansas.

Durante 2.1 entradas de labor el criollo pudo mostrar su velocidad y control con el equipo bengalí. En dicha labor abanicó a un contrario, además de sacar de paso a dos bateadores mediante elevados, uno de ellos en la grama corta en segunda base.

De Jesús sigue siendo uno de los lanzadores relevistas del equipo y busca mantenerse con el equipo todo el año. Recordemos que el criollo formó parte del equipo venezolano que ganó el Clásico Mundial.

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Venezolano Enmanuel De Jesús con buena labor, Arráez en victoria de Gigantes

Gigantes de San Francisco dominó con pizarra de 7×6 a Piratas de Pittsburgh en la jornada de ayer domingo. El venezolano Luis Arráez bateó de 4-1 con una anotada y una producida además de dos boletos recibidos.

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El equipo de San Francisco pudo llevarse el triunfo en entradas extras ante los Piratas. Arráez sigue produciendo con los Gigantes con 45 imparables en lo que va de campaña, además de un alto promedio de .310.

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