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Estos son los principales datos que debes tener actualizados en Patria

By Danny Valdiviezo
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datos que debes tener actualizados en Patria

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Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
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Recuerda que se recomienda entrar al menos dos veces por mes a tu cuenta en la Plataforma de los bonos. Como mantener actualizados en Patria los datos que te daremos a continuación, estos son los principales que debes revisar.

Si cambiaste de correo electrónico como de número telefónico o de habitación debes actualizarlo en el sistema Patria. Desde hace al menos dos meses se viene haciendo el llamado a mantener al día los datos.

Recuerda que si eres empleado público, jubilado de la administración pública o pensionado debes mantenerte activo en tu cuenta. De igual modo, contesta las encuestas que hay periódicamente en el sistema.

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Los datos que debes tener actualizados en Patria

Sin embargo, las autoridades recomiendan mantener actualizados:

Número telefónico registrado

Datos personales

Información bancaria vinculada

Acceso activo al monedero Patria.

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SourceNoticias24Carabobo
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