Recuerda que se recomienda entrar al menos dos veces por mes a tu cuenta en la Plataforma de los bonos. Como mantener actualizados en Patria los datos que te daremos a continuación, estos son los principales que debes revisar.
Si cambiaste de correo electrónico como de número telefónico o de habitación debes actualizarlo en el sistema Patria. Desde hace al menos dos meses se viene haciendo el llamado a mantener al día los datos.
Recuerda que si eres empleado público, jubilado de la administración pública o pensionado debes mantenerte activo en tu cuenta. De igual modo, contesta las encuestas que hay periódicamente en el sistema.
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Los datos que debes tener actualizados en Patria
Sin embargo, las autoridades recomiendan mantener actualizados:
Número telefónico registrado
Datos personales
Información bancaria vinculada
Acceso activo al monedero Patria.
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