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En horas de la tarde de ayer domingo 10 de mayo de 2026 reportaron un nuevo hecho vial. Un vehículo Ford Mustang año 81 cayó en un barranco y el conductor fue auxiliado por Bomberos del municipio Libertador.

El embarrancamiento de un vehículo en la Autopista Sur dejó un lesionado que se encuentra en condición estable. El accidente fue en las adyacencias de la Galletera Carabobo, cuando el conductor cayó por el medio de la vía a una quebrada.

De inmediato los funcionarios llegaronal sitio de los hechos, brindando atención prehospitalaria al lesionado. Como ejecutar las labores de extracción del vehículo Ford Mustang colores amarillo con blanco y negro.

Embarrancamiento de un vehículo en la Autopista Sur dejó un lesionado

“El personal se mantuvo en labores de resguardo y prevención hasta la extracción definitiva del vehículo del cauce vial, garantizando la integridad de los ciudadanos presentes en el lugar”. Dijeron los bomberos en sus redes sociales.

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Durante las labores de rescate estuvieron Bomberos del Municipio Libertador, bajo la coordinación del Sargento Segundo (B) Héctor Delgado. Además de las colaboraciones de PNB (Diatt Mayorista). GNB (Destacamento 411), Policía de Carabobo, Policía Municipal de Libertador y personal de Invialca (Unidad 012).

Desde Noticias24Carabobo exhortamos a los conductores a transitar con responsabilidad. Además de hacerlo con prudencia en las vías del estado Carabobo como del país. Cumpliendo con las normativas oficiales del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre.

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