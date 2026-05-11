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El petróleo sigue en alza, ya un poco más calmada que hace unas semanas. El precio del dólar BCV hoy 11 de mayo de 2026 es de 500,46 bolívares y el euro en 589,27 bolívares. Dijo el Banco Central de Venezuela.

Para este martes el valor del dólar será de 504,91 bolívares y el euro en 595,05 bolívares.

En un costo de 4.670,41 dólares marcha la onza de oro, la misma ha estado con tendencia a la baja en las últimas semanas y se pudiera mantener de esa manera esta semana. El gramo se mantiene en un costo de 164,45 dólares.

Hoy el precio del petróleo se mantiene en un costo de 97.95 dólares, este tiene picos durante el día sobre los 101 dólares. El conflicto actual en el Medio Oriente sigue manteniendo en alza el costo del crudo.

Mientras que el bitcoin sigue subiendo ya en la banda de los 80 mil dólares, teniendo un precio hoy de 80.717,83 dólares. Este indicador ha estado en constante elevación en los últimos días, luego de estar sobre los 63 mil dólares.

Dólar BCV hoy 11 de mayo de 2026, pagan este bono

Desde este sábado 9 de mayo de 2026, inició el pago del bono de «Responsabilidad Profesional», correspondiente al mes de abril, a través de la Plataforma Patria.

Según puntualizó el sistema Patria, el monto otorgado es de Bs. 53.570 o US$ 107,04 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

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Este bono entregado por el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, va dirigido a los trabajadores de sectores estratégicos como son salud, educación, seguridad, energía, entre otros.

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