Compartir

Un total de 94 pasajeros fueron evacuados del buque MV Hondius, el cual atracó en el puerto de Granadillas en Tenerife, España, bajo estrictas normas sanitarias. Esto debido al brote de hantavirus registrado desde el pasado mes de abril.

Los turistas fueron enviados a distintos países de origen, desde Tenerife salieron vuelos a Australia con seis personas, Estados Unidos con 17 personas y Países Bajos con 18. Todos cumpliendo con los protocolos de seguridad.

El crucero que salió de Argentina el 1º de abril quedó en el puerto de Tenerife, donde el mismo sigue siendo evaluado por el brote del virus. Todos estos pasajeros deberán cumplir una cuarentena de 42 días.

Evacuado el buque MV Hondius en Tenerife por los casos de hantavirus

La información fue confirmada por la ministra de Sanidad de España, Mónica García, junto al director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Quienes siguen evaluando los brotes presentados en distintas ciudades.

La cuarentena asignada podría ser en una parte aislada o en sus domicilios cumpliendo con las medidas de seguridad sanitaria. Dijo la OMS que varios países están tomando previsiones acerca de este virus.

NO DEJES DE LEER AHORA: OMS afirma que brote detectado de hantavirus no marca el inicio de una pandemia

Recordemos que el mismo es transmitido por la cepa Andes, la cual activó el virus en el crucero. Hasta ahora solo se han detectado pocas muertes acerca de este virus. La OMS recordó la semana pasada que el mismo no marca el inicio de una pandemia.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas