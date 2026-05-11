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Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela dio respuesta a la propuesta de Donald Trump de anexar a Venezuela a Estados Unidos. Rodríguez quien se encuentra en los países bajos descartó dicha propuesta.

«Hemos venido a la Corte Internacional de Justicia a defender soberanía y nuestro proceso de independencia; eso no está previsto ni jamás estaría previsto», aseveró la funcionaria.

Propuesta de Donald Trump, fue rechazada

La presidenta encargada indicó que Venezuela es un país con identidad nacional, el cual está arraigado a su historia como el respeto a cada uno de sus próceres. Dijo que la riqueza venezolana pertenece a los venezolanos.

«Si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas, es que amamos nuestro proceso de independencia y amamos a nuestros héroes», puntualizó.

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