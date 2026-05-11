Compartir

Un sujeto fue capturado en la ciudad capital, dijo el comisario general del CICPC, Douglas Ricoi en sus redes sociales en horas de la mañana. El hombre solicitado por varios delitos en Caracas quedó a la orden del Ministerio Público.

Pesquisas de la Coordinación de Investigaciones de Homicidios Suroeste, realizaron la detención de un hombre que presentaba múltiples solicitudes. El sujeto estaba siendo buscado activamente por las autoridades venezolanas.

Solicitado por varios delitos en Caracas quedó detenido

Durante un dispositivo de seguridad realizado por efectivos del CICPC en Mamera I, parroquia Antímano, municipio Libertador, Caracas; se realizó la captura de Keyver Jhonanjer Sánchez García (33).

NO DEJES DE LEER AHORA: Buscan a menor desaparecido en una playa de Puerto Cabello

Quien al ser verificado en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), arrojó que presenta seis solicitudes por los Juzgados 10°, Sexto, 15°. Y Séptimo por violencia física agravada, robo de vehículos y hurto simple.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas