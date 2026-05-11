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Cada vez que hay en el mundo una noticia sobre un virus nuevo alguien señala a los videntes famosos. Pero la verdad de lo que dijo Nostradamus sobre el hantavirus es completamente falsa. En los últimos días debido al brote de la enfermedad querían asociarlo a algunos de los escritos del francés.

En la red social X antiguo Twitter, pusieron a correr algunas de las centurias escritas por el boticario francés con el objetivo de hacerlo viral. Pero esta vez no hay algo que sea similar al virus en los escritos.

“Ha corrido como la pólvora una publicación de un supuesto “Nostradamus” que predijo que en 2026 habría un brote mundial del virus. Sin embargo, detrás de la inquietante predicción no hay ningún viajero del tiempo”, dijo el diario As. “Esta clase de cuentas siempre funciona de la misma manera y, para bien o para mal, no es ni la primera vez ni será la última que veremos una maniobra similar”; indica el rotativo sobre la publicación.

Nostradamus y el hantavirus y la verdad

Esta vez no fue como en 2020, donde las publicaciones de la supuesta predicción se hizo viral. Esta vez los cazadores de noticias falsas indicaron que no hay tal predicción. Incluso varias de las cuentas parece que se hicieron con el fin de ganar solo “likes” y las mismas han desaparecido.

Por supuesto, hay predicciones de Nostradamus que son similares a eventos que han ocurrido en el mundo. Como la caída de las Torres Gemelas, entre otras predicciones, pero no hay ninguna similar al hantavirus.

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