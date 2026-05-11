Compartir

Colombia sigue recibiendo ofertas por los hipopótamos de Escobar, ahora es México, quien hará gestiones para salvarle la vida a 10 de estos animales. Estos serían repartidos en ese país en los zoológicos.

El pedido lo hizo Ernesto Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM) y Ostok Sanctuary, para el traslado de estos animales. Indicó Zazueta que se busca gestionar los permisos para salvar la vida de estos.

Además de Colombia, un multimillonario de India hizo la propuesta en días recientes para llevarse una buena parte de estos animales. Pero hasta ahora no ha tenido respuesta por parte de Colombia en torno al traslado.

Refugio de animales en México pide 10 hipopótamos de Escobar a Colombia

Ahora es México, que se suma a la propuesta para llevarse los hipopótamos a ese país, solo buscan gestionar una decena de estos. Como es conocido estos llegaron a Colombia importados desde África en 1980.

El narcotraficante Pablo Escobar compró solo un hipopótamo macho y tres hembras. Pero estos se multiplicaron siendo ahora una especie invasora en el “vecino país”.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas