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El estado Carabobo se convirtió en el epicentro del deporte adaptado con el Campeonato Nacional Clasificatorio de Boccia en las instalaciones del Club Cubano de Valencia. Con la participación de nueve estados del país.

Evento fundamental para definir los cupos hacia los Juegos Paranacionales Caracas 2026, actividad organizada por la Federación Venezolana de de Personas con Parálisis Cerebral y el Ministerio del Poder Popular para el Deporte y Fundadeporte.

Yudith Ruiz, Presidenta encargada de la Federación Venezolana de Personas con Parálisis Cerebral. Señaló que los atletas participaron por boletos a la justa deportiva en las categorías BC1 Y BC2 que agrupa a deportistas con movilidad reducida.

Así como la categoría BC3 con jugadores que deben incluir canaleta y apoyo de un asistente, mientras que la modalidad BC4 agrupa personas con lesiones medulares altas o enfermedades degenerativas.

«Estamos muy contentos de llevar a cabo este torneo clasificatorio en Carabobo, hemos visto como día a día esta disciplina toma fuerza en los deportes adaptados, por lo que es es importante seguir haciendo este tipo de competiciones para renovar la selección nacional con nuestra generación de relevo», expresó.

Campeonato Nacional Clasificatorio de Boccia

Asimismo, destacó el trabajo conjunto entre todas las instituciones del Estado para garantizar la masificación de este deporte adaptado. Que facilita la inclusión de las personas con alguna condición motora, en cumplimiento con las directrices emanadas por el gobierno nacional y regional.

Ruiz también indicó que continuarán impulsando la práctica de deportes adaptados para así crear paratletas que dejarán el nombre de Venezuela en alto.

Carabobo aseguró boletos a Juegos Paranacionales

En esta competición, la delegación del estado Carabobo consiguió su pase a los Juegos Paranacionales tras obtener dos medallas de oro y dos de plata.

Las actuaciones más destacadas fueron protagonizadas por Ángel León, quien se quedó con el oro en la categoría BC2 masculino, superando a los representantes de Aragua y Lara, quienes completaron el podio.

Así como el campeonato obtenido por Johabelys Hernández en la modalidad BC2 femenino, y superó a los representantes de Cojedes y Aragua. Quienes se quedaron con el segundo y tercer lugar respectivamente.

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