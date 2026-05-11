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La Presidenta (E) de la República, Delcy Rodríguez, resaltó este lunes 11 de mayo ante la CIJ que el Acuerdo de Ginebra de 1966 establece la negociación política, pacífica y diplomática como el único método para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba.

Según la funcionaria, los trabajos preparatorios y el articulado de dicho documento demuestran que el objetivo histórico no ha sido dirimir la validez jurídica de un laudo. Sino alcanzar un acuerdo práctico entre las partes.

Delcy Rodríguez en la CIJ por el Esequibo

Rodríguez enfatizó que la naturaleza del conflicto no es de carácter judicial, sino territorial. Así mismo, que ambas naciones reconocieron expresamente en 1966 que la disputa no estaba resuelta.

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Por otro lado, señaló que el método acordado internacionalmente es la negociación directa y no la imposición de una sentencia. Subrayando que el espíritu del tratado busca una solución donde no existan vencedores ni vencidos. Estas declaraciones reafirman la postura oficial del Estado venezolano de desconocer la jurisdicción de tribunales externos para dictaminar sobre el territorio en reclamación.

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