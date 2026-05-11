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Rescatistas estaban tras la búsqueda de un menor desaparecido en una playa de Puerto Cabello. El joven de 16 años al parecer fue arrastrado por la corriente en el sector El Playón en Vistamar en el litoral carabobeño, ayer 10 de mayo de 2026.

Hoy lunes 11 de mayo fue encontrado el cadáver del joven deportista por los rescatistas. El cuerpo sin vida fue llevado a la sede de medicina forense en el Hospital Prince Lara.

Aayer un hombre había llegado a la Policía Municipal de Puerto Cabello a informar sobre la desaparición del joven. Indicó que este se estaba ahogando, por lo que funcionarios acudieron hasta la zona playera.

Menor desaparecido en una playa de Puerto Cabello

El menor respondía al nombre de Arturo Navarro de 16 años de edad quien se encontraba en la playa.

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