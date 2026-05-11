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Así se mueve la Premier League: Tottenham y Leeds empatan en un final dramático marcado por el VAR

By Lubin Molero
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Tottenham y Leeds empatan en la Premier
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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El Tottenham Hotspur y el Leeds United empatan 1-1 este lunes 11 de mayo en un encuentro crucial por la permanencia en la Premier League.

Tras una primera mitad sin goles, Mathys Tel abrió el marcador para los locales al minuto 49 con un remate a la escuadra. Sin embargo, la tensión se apoderó del estadio en el cierre del partido, cuando el VAR intervino para sentenciar un penalti que Dominic Calvert-Lewin transformó en el empate definitivo al minuto 73.

Tottenham y Leeds empatan en la Premier

El tramo final del encuentro fue de alta intensidad, con el árbitro añadiendo 13 minutos de compensación debido a múltiples interrupciones y lesiones.

Los «Spurs» asediaron el área rival con remates de Richarlison y Lucas Bergvall. Sin embargo, la defensa del Leeds y las intervenciones de Joe Rodon mantuvieron el marcador nivelado.

Con este resultado, el Tottenham suma un punto vital en su lucha por evitar el descenso, aunque desperdicia la oportunidad de alejarse definitivamente de la zona roja de la tabla.

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