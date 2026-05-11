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Un accidente de tránsito registrado aproximadamente a las 6:40 a.m. de este lunes 11 de mayo en el kilómetro 177 de la Autopista Valencia-Puerto Cabello dejó un saldo de tres personas lesionadas, entre ellas un menor de edad.

El siniestro, ocurrido en sentido hacia el litoral, involucró a dos vehículos particulares y una motocicleta. Lo que generó un despliegue inmediato de comisiones de seguridad y asistencia vial.

Accidente en la Valencia-Puerto Cabello

Tras estabilizarlos en el sitio, los rescatistas trasladaron a los dos adultos al Hospital Universitario Ángel Larralde (HUAL) en Naguanagua. Mientras, el infante fue movilizado en una unidad de atención primaria.

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Funcionarios de Invialca ejecutaron un cierre parcial de la vía para realizar las maniobras de retiro de los vehículos, lo que afectó temporalmente la fluidez en sentido Puerto Cabello.

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