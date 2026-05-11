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Tres heridos tras colisión múltiple en la Autopista Valencia-Puerto Cabello

By Lubin Molero
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Accidente en la Valencia-Puerto Cabello
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Un accidente de tránsito registrado aproximadamente a las 6:40 a.m. de este lunes 11 de mayo en el kilómetro 177 de la Autopista Valencia-Puerto Cabello dejó un saldo de tres personas lesionadas, entre ellas un menor de edad.

El siniestro, ocurrido en sentido hacia el litoral, involucró a dos vehículos particulares y una motocicleta. Lo que generó un despliegue inmediato de comisiones de seguridad y asistencia vial.

Accidente en la Valencia-Puerto Cabello

Tras estabilizarlos en el sitio, los rescatistas trasladaron a los dos adultos al Hospital Universitario Ángel Larralde (HUAL) en Naguanagua. Mientras, el infante fue movilizado en una unidad de atención primaria.

Funcionarios de Invialca ejecutaron un cierre parcial de la vía para realizar las maniobras de retiro de los vehículos, lo que afectó temporalmente la fluidez en sentido Puerto Cabello.

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