Compartir

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a José Gregorio Camargo Soto, de 44 años, tras confirmarse que se encontraba solicitado por el delito de trato cruel.

El arresto se produjo durante un dispositivo de seguridad desplegado en el callejón Los Claveles del barrio Félix Franco. El mismo pertenece a la parroquia Miguel Peña del municipio Valencia.

Detenido solicitado por trato cruel

Al realizar la verificación de sus datos a través del Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), los efectivos constataron que el sujeto presentaba un requerimiento vigente emanado por el Tribunal Quinto de Control del estado Carabobo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Douglas Rico (@douglasricovzla)

Tras la identificación y captura, el detenido fue trasladado a la sede de la Delegación Municipal Valencia, quedando a disposición del Ministerio Público.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 hora

Tres heridos tras colisión múltiple en la Autopista Valencia-Puerto Cabello