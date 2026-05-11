Lo más vistoPortadaSucesos

Capturan a un hombre solicitado por presunto trato cruel en el sur de Valencia

By Lubin Molero
0
80
Detenido solicitado por trato cruel
Foto: Cortesía

Más del Autor

Lubin Molero
Lubin Molero
IOTA Latino
Compartir

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a José Gregorio Camargo Soto, de 44 años, tras confirmarse que se encontraba solicitado por el delito de trato cruel.

El arresto se produjo durante un dispositivo de seguridad desplegado en el callejón Los Claveles del barrio Félix Franco. El mismo pertenece a la parroquia Miguel Peña del municipio Valencia.

Detenido solicitado por trato cruel

Al realizar la verificación de sus datos a través del Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), los efectivos constataron que el sujeto presentaba un requerimiento vigente emanado por el Tribunal Quinto de Control del estado Carabobo.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Douglas Rico (@douglasricovzla)

Tras la identificación y captura, el detenido fue trasladado a la sede de la Delegación Municipal Valencia, quedando a disposición del Ministerio Público.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 hora

Tres heridos tras colisión múltiple en la Autopista Valencia-Puerto Cabello

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
ViaDouglas Rico Instagram
Artículo anterior
Tres heridos tras colisión múltiple en la Autopista Valencia-Puerto Cabello
Artículo siguiente
Fernando Aristeguieta se integra al cuerpo técnico de la Vinotinto Absoluta
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes