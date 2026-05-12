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La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció este domingo 10 de mayo la incorporación de Fernando Aristeguieta al cuerpo técnico de la selección Vinotinto, donde trabajará junto al seleccionador Oswaldo Vizcarrondo.

El «Colorado», cuenta con experiencia previa dirigiendo al Caracas FC. Así como un interinato en la selección mayor a finales de 2025. Ahora asume este nuevo rol como parte de la reestructuración del organigrama para la Sele Vinotinto.

Fernando Aristeguieta en la selección Vinotinto

Además de su labor en la absoluta, la FVF confirmó que Aristeguieta asumirá de forma interina la dirección técnica de la Vinotinto Sub-17 en sustitución de Jhonny Ferreira.

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El exdelantero tendrá la responsabilidad de comandar al equipo juvenil durante su participación en el Mundial de la categoría este año. Esta estrategia busca unificar criterios de formación y aprovechar el liderazgo de figuras históricas para guiar a las generaciones de relevo.

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