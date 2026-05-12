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Efectivos de la Policía de Carabobo y el CONAS efectuaron un procedimiento en el sector Los Mangos del municipio San Diego, donde se detectó una instalación de minería digital ilegal y un lote de armas.

El operativo resultó en la aprehensión de un ciudadano de 40 años. Esto luego de que labores de inteligencia relacionaran el inmueble con irregularidades en el consumo eléctrico de la zona.

Minería ilegal en San Diego

En el sitio fueron halladas 13 máquinas de minería de datos que, de acuerdo con la inspección de Corpoelec, operaban bajo un esquema de fraude eléctrico.

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Durante la revisión del espacio, los funcionarios también localizaron cuatro rifles, dos escopetas y municiones de diversos calibres, además de equipos de radiocomunicación. Tanto el ciudadano como los elementos retenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales para determinar las responsabilidades legales del caso.

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