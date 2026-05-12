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Venezuela emite protesta formal ante declaraciones del Secretario General de la ONU

By Lubin Molero
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Venezuela protesta declaraciones de la ONU
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresó este lunes 11 de mayo su firme protesta ante las recientes declaraciones del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres.

A través de un comunicado oficial difundido por el canciller Yván Gil, el Estado venezolano calificó las afirmaciones como impropias de su investidura. Así mismo, argumentó que las estas vulneran los principios de imparcialidad y buena fe establecidos en la Carta de las Naciones Unidas.

Venezuela protesta declaraciones de la ONU

En el documento, la Cancillería señaló que tales pronunciamientos reflejan un deterioro en la capacidad de la Secretaría General para mediar de forma eficaz en los conflictos globales.

 

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Cuestionando la actuación del organismo ante situaciones internacionales. Con esta comunicación, Venezuela ratifica su postura de rechazo a cualquier señalamiento que considere una injerencia en sus asuntos internos.

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