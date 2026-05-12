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Aprehendido un hombre por presunto abuso sexual contra dos adolescentes en Valencia

By Lubin Molero
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Detenido por abuso sexual a adolescentes
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Un ciudadano identificado como Darwin José M., de 41 años, fue detenido por funcionarios de la Policía de Carabobo tras ser denunciado por el presunto abuso sexual continuado de dos adolescentes en la parroquia Rafael Urdaneta.

La captura se llevó a cabo en el sector Invasiones de Parque Valencia, luego de que la progenitora de las víctimas interpusiera la denuncia formal ante las autoridades.

Detenido por abuso sexual a adolescentes

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el sujeto presuntamente utilizaba su posición de padrastro para coaccionar a las menores mediante amenazas de daño físico.

Ante la gravedad del caso, el procedimiento contó con la intervención del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (CPNNA). El organismo dictó medidas de separación del entorno para resguardar la integridad de las víctimas.

La comisión trasladó al detenido a la sede policial. El caso ya se encuentra bajo la jurisdicción de la Fiscalía Vigésima (20°) del Ministerio Público para el proceso legal.

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