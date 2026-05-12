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El servicio de streaming Peacock confirma que está desarrollando una serie de acción basada en el universo de «Rápidos y Furiosos», con Vin Diesel desempeñándose como productor ejecutivo.

El anuncio fue realizado por el actor este lunes durante una presentación de NBCUniversal en Nueva York, donde reveló que existen planes para estrenar hasta cuatro producciones vinculadas a la saga cinematográfica.

Serie de Rápidos y Furiosos confirmada

Aunque los detalles de la trama se mantienen bajo reserva, se confirmó que Mike Daniels y Wolfe Coleman ejercerán como showrunners y ya han completado el guion del episodio piloto.

Mientras que la serie principal avanza en Peacock, otros proyectos derivados se encuentran en fases iniciales de desarrollo en Universal Television.

«Fast Forever»: El cierre de la saga regresará a las carreras callejeras en 2028

Vin Diesel confirmó recientemente que la undécima y última entrega de la franquicia llevará por nombre «Fast Forever» y tiene como fecha de estreno el 17 de marzo de 2028.

La cinta busca cerrar el ciclo iniciado hace más de dos décadas, dejando de lado la acción inverosímil para centrarse nuevamente en las carreras callejeras que dieron origen a la marca.

Uno de los puntos más esperados será el homenaje a Paul Walker, quien regresará mediante tecnología CGI avanzada para dar un cierre definitivo a los personajes de Dominic Toretto y Brian O’Conner.

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